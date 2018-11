Spread & Spritz, questo l’insolito nome dell’aperitivo che si terrà domenica prossima a Montevecchia, nella Casetta di via del Fontanile.

Aperitivo Spread & Spritz – La legge di bilancio tra politica e mercati

“La Legge di bilancio è lo strumento principale che il Governo ha a disposizione per realizzare il suo programma. Quella relativa al triennio 2019-2021 è stata già presentata in Parlamento e dovrà essere approvata entro il 31 dicembre. Ma quali sono le principali misure contenute nella manovra? Da dove originano tutte le polemiche con le istituzioni europee? Quali sono i limiti che la politica incontra nel tentativo di realizzare quanto promesso agli elettori? Dopo una presentazione introduttiva dei concetti chiave della finanza pubblica, cercheremo di dare una risposta a queste e tante altre domande. La serata si aprirà con un rinfresco: per sfamarci, dissetarci e confrontarci in un clima piacevole e informale. La presentazione sarà curata e condotta da Matteo Laffi, 25 anni, laureato in Economia e ora dottorando al Politecnico di Milano” si legge sulla presentazione dell’evento, organizzato dall’organizzazioen no profit CambiaMenti con il patrocinio del Comune di Montevecchia. Appuntamento alle 20.45 nella Casetta di via del Fontanile.