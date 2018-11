Antonella Ruggiero e Coro Brianza in concerto insieme per un grande evento benefico. L’appuntamento è sabato 1 Dicembre per una serata di grande musica e solidarietà a favore dell’Associazione Fabio Sassi Onlus Hospice Il Nespolo.

Antonella Ruggiero e Coro Brianza in concerto per l’hospice Il Nespolo

La data è da segnare sul calendario e da non perdere perché l’occasione è unica: Coro Brianza, diretto da Fabio Triulzi, canterà con Antonella Ruggiero e il ricavato della serata, che prevede ingresso a offerta libera, sarà devoluto all’Associazione che opera sul territorio con l’obiettivo di dare “Dignità alla fine della Vita”.

Longoni in campo

Sergio Longoni, Presidente di DF Sport Specialist, ha voluto fortemente organizzare la serata a fine benefico con l’auspicio di un’ampia partecipazione, non solo motivata dal valore musicale dell’evento ma anche per il senso di solidarietà e di sostegno ad un’importante realtà, come quella dell’Associazione Fabio Sassi Onlus Hospice Il Nespolo, che si occupa di assistenza continuativa agli ammalati inguaribili in forma avanzata.

Grande musica in un anniversario speciale

Coro Brianza, che quest’anno festeggia 50 anni di passione per il canto, si esibirà con Antonella Ruggiero, nota cantautrice italiana conosciuta per l’elevata estensione vocale, in un concerto con un repertorio di pezzi della tradizione popolare e di alcuni brani di successo di Antonella Ruggiero come “Amore Lontanissimo”, “Cavallo Bianco”, e “Vacanze Romane” accompagnati, per l’occasione, all’arpa di Adriano Sangineto.

Il Coro Brianza, magistralmente diretto dal maestro Fabio Triulzi e presieduto da Mario Scaccabarozzi, è nato a Missaglia nel 1968 da un piccolo gruppo di amici accomunati dalla passione per il canto di montagna: sin dagli inizi si è dimostrato molto sensibile verso le iniziative a scopo benefico. Inevitabile il forte legame con DF Sport Specialist che segue da anni con stima e partecipazione le serate del Coro Brianza, splendide voci per una serata musicale in amicizia che sarà arricchita per questa occasione dalla presenza di Antonella Ruggiero.

Appuntamento sabato 1 dicembre alle 21 al Centro Giovanile Paolo VI di Barzanò.