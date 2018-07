Tra poche ore nella chiesa parrocchiale di Olgiate Molgora verrà celebrata una messa in onore di Angelo Crippa. Per ricordare colui che per trent’anni è stato parte attiva del consiglio comunale del paese fino alla sua improvvisa scomparsa, avvenuta esattamente due anni fa, il 22 luglio 2016.

Chi è stato Angelo Crippa a Olgiate Molgora?

Angelo Crippa ha partecipato alla vita amministrativa di Olgiate Molgora per ben trent’anni. Nel corso del suo “cursus honorum” è stato pressoché in minoranza. Ma nell’ultimo mandato si è conquistato un posto in maggioranza nella lista del sindaco Giovanni Battista Bernocco, con la carica di consigliere comunale delegato al decoro urbano. Crippa ha però esercitato le sue funzioni soltanto per un mese. Poco dopo l’insediamento della nuova amministrazione, infatti, avvenuto nel giugno 2016, il 22 luglio di quello stesso anno è morto improvvisamente. Da quel momento a ricoprire il suo incarico è subentrata la consigliera Pierangela Quinto.

Il sindaco Bernocco: “Era la memoria storica della nostra Amministrazione”

Oggi, più degli altri giorni, la mancanza di Angelo Crippa si fa sentire. E il sindaco di Olgiate Molgora Giovanni Battista Bernocco lo ricorda con profondo affetto e stima: “Angelo Crippa era una persona unica e fantastica. Alla buona ma allo stesso tempo preparatissimo su tutto ciò che riguardasse il Comune. Aveva inoltre molta esperienza e in consiglio portava soltanto problemi reali e concreti. Lui, che ha lavorato in municipio per trent’anni, era la memoria storica della nostra Amministrazione”.

Bernocco ricorda di Crippa un aneddoto in particolare. “Quando nel giugno 2016 sono stato eletto sindaco – ha raccontato il primo cittadino – ho ripristinato l’indennità di carica, prevedendo il massimale. La minoranza allora ci aveva attaccato, ma a quel punto il consigliere Crippa ha riportato alla luce un suo intervento che risaliva a quando era all’opposizione. Su questi fogli aveva scritto che avere l’indennità è più che giusto, perché – testuali parole – fare l’amministratore non è un hobby”.

La messa in ricordo di Angelo Crippa

La celebrazione liturgica in onore di Crippa avverrà tra poche ore. Tutta l’Amministrazione comunale si riunirà quindi nella chiesa parrocchiale di Olgiate Molgora per pregare e ricordare, a due anni esatti dalla sua scomparsa, un carissimo collega e amico.