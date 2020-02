Ancora uno stop alle auto sul Ponte di Paderno. La provincia di Lecco ha infatti emesso una ’ordinanza relativa alla chiusura totale al transito in orario notturno della strada provinciale 54 a Paderno d’Adda per lavori di smontaggio ponteggi, posa pavimentazione e verniciatura/sigillatura sul ponte San Michele.

Proseguino infatti i lavori di smontaggio dei ponteggi del Sani Michele e per questo, dopo aver ricevuto la richiesta di Rfi, Villa Locatelli ha disposto la chiusura dal pk 13+300 circa (ingresso al Ponte San Michele lato Provincia di Lecco) sino al pk 13+435 circa (fine competenza Provincia di Lecco e inizio SP 166 in Provincia di Bergamo) in comune di Paderno d’Adda, in orario notturno tra le 00:00 e le 04:30 dei giorni 11 e 18 febbraio 2020. Stop alla circolazione quindi questa notte e si replica la prossima settimana.

