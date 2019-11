“La mamma è morta in un bombardamento, io ero vicino a lei”.

Ascoltato in audizione protetta Alvin, il ragazzino di 11 anni di Barzago, in provincia di Lecco, rientrato pochi giorni fa in Italia dopo quasi cinque anni in Siria.

Il piccolo Alvin sarà sentito ancora

La madre lo avrebbe costretto ad addestrarsi come i miliziani dell’isis. Per sapere che cosa abbia passato in Siria, Alvin sarà sentito ancora, ma solo dopo l’intervento che subirà alla gamba per la lesione causata proprio dall’esplosione.

