Sabato 20 e domenica 21 ottobre si è svolto il secondo raduno del raggruppamento Alpini a Mariano Comense, in provincia di Como. Presenti, tra gli altri, anche numerosi gruppi di Alpini lecchesi.

Alpini lecchesi, in centinaia a Mariano

Si è svolto lo scorso weekend il secondo raduno del raggruppamento Alpini a Mariano Comense, in provincia di Como. Presenti anche numerose sezioni lecchesi, come per esempio quella di Osnago e quella di Castello Brianza. Nella giornata di sabato, i partecipanti si sono riuniti presso la sede del gruppo Alpini. Dopo l’alzabandiera, le sfilate e la celebrazione della santa Messa nella parrocchia di Santo Stefano, il pomeriggio è proseguito con il concerto fanfara alpina nelle vie cittadine. In serata, invece, una rassegna di cori alpini al Palasanrocco. La celebrazione è terminata solo domenica mattina, con il passaggio della stecca alla sezione di Piacenza.