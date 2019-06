Alla scuola primaria di Olgiate grande festa in occasione della nuova edizione dei giochi studenteschi.

Tornano i giochi studenteschi nella scuola di Olgiate Molgora

Nella scuola primaria di Olgiate Molgora sabato si sono disputati i giochi studenteschi, in difesa delle lingue minoritarie, nella quale ogni squadra prendeva il nome da una di esse. In questo modo gli alunni della scuola hanno unito la pratica sportiva alla difesa di alcune culture minori. Intorno alle 8:30 le insegnanti hanno disposto i propri alunni per il saluto iniziale. La manifestazione vera e propria ha preso il via verso le ore 9 , quando le prime sei squadre hanno intrapreso la camminata fino a Monticello, mentre le quinte e le quarte hanno effettuato altre attività. Infine verso le ore 10 le classi si sono scambiate le attività, in modo tale che i ragazzi provassero tutte le pratiche sportive.