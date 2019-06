Alla scuola primaria Sartirana (frazione di Merate), è stato organizzato uno spettacolo musicale intitolato “Alice nel paese dello spreco”, il cui fine era quello di sensibilizzare il pubblico sullo spreco alimentare.

Sensibilizzazione alla primaria Sartirana

“Alice nel paese dello spreco” è stato uno spettacolo musicale organizzato dalla scuola primaria di Sartirana (frazione di Merate). La protagonista dello show, ovvero Alice, presentava qualche aspetto diverso rispetto al personaggio del film. Durante lo spettacolo lei ha avuto la possibilità di incontrare e dialogare con qualche personaggio appartenente alla storia reale, e quest’ultimi tentavano di convincerla a condurre una vita più sana mangiando alimenti come la frutta e la verdura e a ridurre gli sprechi di cibo. Allo spettacolo era presente anche il nuovo sindaco di Merate Massimo Panzeri, che alla fine dello show ha avuto la possibilità di salutare tutti gli alunni della scuola in particolar modo quelli di quinta, ormai in dirittura d’arrivo.