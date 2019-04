Aldo Baglio in Brianza. Ieri, venerdì 5 aprile, il noto attore nonché membro del trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo” si è infatti concesso un po’ di relax al centro sportivo di Osnago dove si è concesso una partita a tennis.

Aldo Baglio a Osnago

Nella giornata di ieri, venerdì, il noto comico Aldo Baglio si è recato al centro sportivo del paese, situato in via Matteotti, per giocare a tennis con un amico. L’evento ha colto di sorpresa i gestori, che hanno raccontato l’insolito evento anche sulla loro pagina Facebook. Aldo Baglio, al termine della partita, si è reso disponibile a scattare fotografie con i presenti. Proprio questa settimana il noto attore comico ha tenuto alcuni incontri promozionali a seguito dell’uscita nelle sale del suo primo film senza i compagni di “avventura” di sempre, dal titolo”Scappo di casa”, avvenuta il 21 marzo. Chissà che proprio la partita di tennis a Osnago non gli sia servita a scaricare un po’ la tensione…