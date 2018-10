Sono aperte le iscrizioni al corso di formazioni per volontari dell’Associazione Fabio Sassi.

Diventa un volontario della Fabio Sassi

Al via il corso di formazione per volontari 2018 promosso dall’Associazione Fabio Sassi Onlus. Un nuovo percorso di sensibilizzazione e formazione rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della solidarietà nei confronti della persona fragile, nel contesto assistenziale della rete territoriale di cure palliative. Il corso si sviluppa in sette incontri, che si terranno il giovedì sera, dalle 20,45 alle 22,30, presso la Rsa Villa Cedri, Via Montegrappa 59 Merate.

Il corso strutturato in sette incontri

Le serate sono aperte a tutti gli interessati, in particolare a coloro che intendono svolgere attività di volontariato all’interno dell’Associazione Fabio Sassi Onlus in uno dei diversi ruoli che l’Associazione propone e sono gratuite. Per coloro che daranno la loro disponibilità come volontari è inoltre previsto un incontro attitudinale con lo psicologo e saranno definite le modalità di svolgimento del tirocinio in affiancamento ai volontari già attivi.

Il calendario delle lezioni

Il programma: 11 ottobre: Introduzione – cosa sono le cure palliative, quali sono i bisogni del malato inguaribile e della sua famiglia, come opera l’Associazione Fabio Sassi (ambiti e ruoli dei volontari). 18 ottobre: Aspetti psicologici della relazione di cura – la comunicazione con il paziente e i famigliari. 25 ottobre: Quadro normativo ed etico: la legge 38/2010, la legge 219/2017, le direttive anticipate. 8 novembre: La rete dei servizi sul territorio – il volontario in assistenza domiciliare. 15 novembre: Aspetti spirituali e diversi approcci culturali e religiosi al fine vita. 22 novembre: L’assistenza ai malati di Sla. 29 novembre: L’assistenza in hospice e al domicilio: ruolo dei volontari all’interno dell’équipe. 1 dicembre: Mattinata di presentazione pratica dei vari ambiti di servizio: incontro con i referenti. Per informazioni rivolgersi alla Fabio Sassi Ricerca e Formazione c/o Hospice il Nespolo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Tel 039.9945237 ; mail: scuola@fabiosassi.it. Il programma e altre informazioni sono pubblicati su http://fabiosassi.it/it/news/177.html e sulla pagina Facebook dell’Associazione.