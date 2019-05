E’ rivolto ai single cattolici l’incontro di preghiera e socialità organizzato il 18 maggio al Convento di Sabbioncello a Merate.

Single cattolici: un incontro per pregare e conoscersi

E’ rivolto ai single cattolici, uomini e donne tra i 35 e i 50 anni, l’incontro organizzato al Convento di Sabbioncello a Merate. “Non rimanere a casa da solo/a, unisciti a noi! Porta tutti i tuoi amici!”. Questo il testo del volantino che pubblicizza l’incontro che si terrà sabato 18 maggio al Convento di Sabbioncello, in via Sant’Antonio da Padova 5 a Merate.

Il programma dell’iniziativa

Si comincerà con l’adorazione eucaristica alle 17, cui seguirà alle 18 la recita dei Vespri. Quindi alle 18.30 vi sarà un incontro nel salone San Carlo sul tema: “Quando il silenzio è una forza” a cura di don Luigi Colombo. Al termine, alle 20, si terrà una cena a buffet a base di pizza. La quota di partecipazione è di 10 euro. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando un messaggio con nome e luogo di provenienza entro il 16 maggio al seguente numero 3496780687 (Giovanni).

Come è nato il gruppo

Il gruppo promotore, nato da una costola dell’associazione «Il Cantico dei Cantici» che da anni si ritrova a Milano organizzando eventi su scala nazionale, da qualche tempo ha iniziato a proporre alcuni appuntamenti anche in Brianza, con lo scopo di unire l’adorazione eucaristica a momenti di riflessione e conviviali. «Già in febbraio abbiamo fatto un primo incontro a Sabbioncello, dal titolo “Single ma non soli” – spiegano gli organizzatori – Hanno presenziato 55 persone, la maggior parte provenienti dalla Brianza lecchese, dal Monzese o da Milano».

Un’occasione per conoscersi

«Due sono gli aspetti più interessanti di questo tipo di incontri: da un lato quello formativo, che ci spiega come porci nei confronti dell’altro; dall’altro questi eventi rappresentano anche la possibilità di incontrare persone vicine a noi in termini di valori e pensiero».