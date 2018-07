Troppi migranti, il gruppo consiliare di opposizione Nuova Airuno Aizurro: “Airuno ha circa 2.800 abitanti ma ospita 86 richiedenti asilo, paesi più grandi ne ospitano meno”.

Duro comunicato sui migranti di Nuova Airuno Aizurro

Airuno non può farsi carico di un numero così eccessivo di migranti. Lo dichiara forte e chiaro in una nota stampa inviata ai giornali il consigliere comunale di Nuova Airuno Aizurro Alessandro Milani. “Questa settimana alcuni dati apparsi sulla stampa locale hanno mostrato le presenze dei migranti nel lecchese che al momento contano circa 1.072 presenze. Ad Airuno alloggiano nella ex caserma 86 richiedenti asilo. Siamo tra i paesi, in tutta la Provincia di Lecco, che sostiene maggiormente il peso dei migranti. Airuno, che ha circa 2.800 abitanti, ospita 86 richiedenti asilo, mentre paesi più grandi ne ospitano in numero minore, basta vedere i numeri”.

“Sindaco e Giunta lavorino per diminuire il numero”

“Come gruppo di opposizione Nuova Airuno Aizurro, chiediamo all’Amministrazione Gatti, sapendo che è il Prefetto che gestisce la situazione, per quale motivo la Giunta e il sindaco non abbiano cercato il più possibile di dialogare con le istituzioni preposte

al fine di diminuire il numero dei migranti ad Airuno e cercare di mettere in pratica la politica dell’accoglienza diffusa. Airuno non può farsi carico di un numero così eccessivo di migranti”, conclude Alessandro Milani.