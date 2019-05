A Lecco e a Merate porte aperte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate oltre il normale orario per offrire ai cittadini assistenza sul 730 precompilato.In particolare, l’Agenzia sarà disponibile per dare informazioni sulla dichiarazione, rilasciare il pin di accesso ai servizi telematici e aiutare i cittadini a compilare e inviare il proprio modello 730.

Agenzia delle Entrate: a Lecco e Merate aperture straordinarie per il 730 precompilato

Ecco il calendario delle aperture straordinarie, in provincia di Lecco, a cui tutti i cittadini sono invitati:

730weeks

L’Agenzia delle Entrate in tutta la Lombardia rilancia anche per quest’anno la campagna “730weeks”, con iniziative di informazione e assistenza tutte incentrate sulla dichiarazione precompilata per aiutare i contribuenti a utilizzare il modello già precompilato dal Fisco e usufruire dei relativi vantaggi. Informazioni online – Gli approfondimenti sul 730 precompilato non finiscono qui: collegandosi al sito internet della Lombardia https://lombardia.agenziaentrate.it, nella sezione “Dichiarazione precompilata 2019”, è possibile restare

aggiornati su tutte le iniziative di informazione e assistenza programmate sul territorio regionale.

In particolare, è online sul sito regionale una nuova Video Guida per la consultazione, modifica e invio del 730 in autonomia e sono disponibili on air le puntate della web radio regionale dell’Agenzia, al link https://www.spreaker.com/user/agenziaentratelombardia

Sempre a disposizione dei cittadini inoltre il sito “infoprecompilata”, con informazioni, date e scadenze da ricordare e le risposte alle domande più frequenti. I numeri – Dal 15 aprile, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli in modalità di consultazione, i più attivi in termini assoluti a livello nazionale sono stati i contribuenti della Lombardia, con circa 546mila cittadini che hanno visualizzato la precompilata. Per l’invio definitivo della dichiarazione c’è tempo fino al 23 luglio se si utilizza il 730 precompilato (fino al 30 settembre 2019 se si usa Redditi).