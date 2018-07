La città di Merate ha perso una grande pioniera della cultura: Rita Pavone Majocchi. Cultura vasta e profonda, mente acuta, indole dinamica e intraprendente, è stata indiscutibilmente uno dei motori della vita culturale meratese negli anni ‘90 e 2000.

Lunedì 25 giugno, all’età di 88 anni, è spirata in maniera improvvisa nella sua casa, in via Pascoli, lasciandosi alle spalle un’eredità fatta anzitutto di entusiasmo e curiosità intellettuale. Professionista di levatura (è stata una delle prime donne manager del tempo in Italia, in un settore per altro innovativo come quello della pubblicità), una volta andata in pensione mise la sua curiosità e il suo piglio manageriale al servizio della città. Fondatrice nel 1992 dell’associazione delle ex allieve delle Dame Inglesi, nel 1994 diede vita all’English speaking club e nel 1995 all’Università della terza età. Non contenta dei vari sodalizi a cui aveva dato vita negli anni, nel 1999 aveva deciso di aprire in città il «Club dei curiosi». Rita Pavone Majocchi era poi tornata ancora a far parlare di sé nel 2007 quando era venuta al Giornale di Merate affinché sposasse con lei la causa del congiuntivo.

