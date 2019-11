Gli Alpini, nel corso di questa mattinata ad Osnago, hanno svolto le celebrazioni in occasione dei festeggiamenti del 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forza Armate.

Gli alpini di Osnago celebrano il 4 novembre

In occasione dei festeggiamenti del 4 novembre, come ogni anno, gli Alpini e il sindaco hanno onorato questa ricorrenza. Questa mattina, dopo il ritrovo nella sede degli Alpini, è stata depositata la tradizionale corona al Cippo Casiraghi.

La Santa Messa per ricordare i caduti

Dopo aver deposto la corona, il corpo musicale Lomagna e Osnago si è esibito in piazza della Pace, per uno spettacolo emozionante. A seguire, si è tenuta la Santa Messa nella chiesa parrocchiale in ricordo dei caduti durante la Guerra. Infine, tutti i presenti sono stati invitati nella sala civica Pertini per ascoltare il discorso delle autorità.

Il discorso del Sindaco

Nella sala civica è intervenuto anche il sindaco di Osnago Paolo Brivio, che dapprima ha letto una poesia di Ungaretti, ragionando poi sulla brutalità delle guerre e sul pericolo dei sovranismi. Un tema più che mai attuale, viste le notizie che occupano i giornali e telegiornali. Successivamente ha ricordato che l’anno prossimo sarà un anniversario molto importante per gli Alpini di Osnago, che compiranno 30 anni.

Un aperitivo in compagnia

Per concludere la mattinata di festeggiamenti al meglio, gli Alpini hanno offerto ai presenti un ricco aperitivo.