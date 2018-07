Viganò e Sirtori uniscono le forze per la Polizia Locale. I due comuni hanno infatti deciso di unire i due corpi di Polizia. I vigili urbani delle due città si sono infatti “alleati” per svolgere in comune la propria attività.

Accomunamento Polizia Locale a luglio

Questa convenzione è entrata in funzione dal primo luglio. Da quel giorno, i due corpi di Polizia sono gestiti in modo associato. Quindi, dall’estate di quest’anno, i due comuni collaboreranno. I rispettivi corpi di Polizia Locale saranno inoltre effettivamente uniti.