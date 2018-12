Accessori moda e bijoux a Imbersago. Dove? Alla «Ballerina Bianca», un nome che evoca l’eleganza e la grazia dell’omonimo volatile, inconfondibile con la sua livrea bianca, nera e grigia. Ma anche un’idea di libertà e spazialità ineguagliabili e fisicamente irraggiungibili per noi poveri mortali.

Accessori moda e bijoux a Imbersago, da oggi c’è Cristina

«Ho aperto il 16 novembre scorso – racconta Cristina Braga, da una vita nel mondo della moda, titolare del nuovo negozio di via Cantù – Il mio è un piccolo negozio dove le clienti hanno la possibilità di trovare accessori come borse e bijoux in linea con le ultime tendenze, nei materiali più selezionati a piccoli prezzi in linea con le ultime tendenze. La mia è una ricerca con una selezione di pezzi unici, non prendo mai due cose uguali».

Ballerina Bianca, idee esclusive

Cristina racconta che nel suo piccolo atelier, tutto parla di lei. «Propongo solo quello che mi piace – racconta – E tutto rigorosamente in pezzi unici ed esclusivi. Così non si corre il rischio di antipatici doppioni. Accolgo le clienti nel mio salottino nel quale spiccano due poltrone color tiffany, dove voglio che tutte si sentano autorizzate a entrare anche solo per due chiacchiere sulle ultime novità della tendenza».

Made in Italy e anche… in England

«Gran parte dei pezzi in vendita sono frutto della creatività di due piccoli laboratori artigiani del territorio. Quando ho un’idea mi rivolgo a loro che la trasformano in realtà. Altri bijoux e alcuni accessori sono invece made in England, molto originali e inconfondibili, sempre e solo pezzi unici».

Il carpe diem dello shopping…

«Mi rendo conto che così facendo ciò che oggi c’è, domani potrebbe non esserci più – aggiunge la responsabile – Ma è l’unico modo per garantire a chi sceglie la Ballerina Bianca di essere in possesso di qualcosa di veramente unico».

Idee regalo, qualità per ogni budget!

«Sciarpe, guanti e cappellini, in materia di accessori donna basta poco per rinnovare il proprio outfit. Un piccolo dettaglio e sei perfetta anche per la cena. Un piccolo bijoux è poi sempre specchio della personalità di ogni donna. Comunque in negozio le proposte sono numerose.

Spero di dare a tutte le clienti il miglior consiglio per i loro acquisti. Vorrei diventare l’amica della porta accanto, quella a cui una volta si chiedeva: “me lo presti?”. Ecco, da me piuttosto che prestare si acquista, poi però ciò che hai preso l’avrai solo tu per sempre».

Dove si trova

La Ballerina Bianca è a Imbersago in via Cantù in via Cantù 15 a Imbersago. Per informazioni scrivere a laballerinabianca@gmail.com o cliccare su www.laballerinabianca.jimdofree.com.