Sosta libera e illimitata in tutte le aree di parcheggio a disco orario. La decisione, valida per tutto il mese di agosto, è stata presa dal Comune di Merate con un’ordinanza firmata dal capo della Polizia Locale.

Sosta libera per un mese

L’Amministrazione comunale di Merate ha comunicato che a partire dalla giornata di ieri, 1 agosto, è stata consentita la sosta libera in ogni area di parcheggio a tempo limitato per tutta la durata del mese. Alla base dell’ordinanza vi è la consapevolezza che ad agosto si registra una rilevante riduzione dei flussi di traffico, nonché la permanenza in sosta dei veicoli dei cittadini che usufruiscono del periodo di vacanza estiva. Il “regalo” del Comune ha dunque lo scopo di venire incontro alle esigenze dei cittadini che si servono abitualmente di tali parcheggi, i quali saranno esonerati dall’obbligo di esibire il proprio disco orario.