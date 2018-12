Si svolgerà da venerdì 14 a domenica 16 dicembre 2018, nell’Area Polifunzionale di Imbersago, la decima edizione del “Christmas Beer Festival“. L’evento dedicato alle birre di Natale – organizzato dalla Pro Loco di Imbersago in collaborazione con “Mezzopieno – Beverage & Food” – rappresenta ormai un appuntamento consueto, nel periodo natalizio di Imbersago.

Le birre di Natale sono speciali

Dopo il successo delle edizioni passate, ritorna anche quest’anno l’evento dedicato alle Birre di Natale. Le Birre di Natale sono birre assolutamente uniche e speciali, non solo perché limitate alla stagione invernale ed al periodo natalizio ma soprattutto perché caratterizzate da un aroma intenso e ricco e da un gusto corposo, complesso ed a volte anche speziato. Si tratta di birre ad elevata gradazione, adatte alle rigide temperature invernali e alle “abbuffate” tipiche del Natale e possono considerarsi una sorta di birre d’annata dal momento che difficilmente si ripresentano al consumatore perfettamente uguali a quelle dell’anno precedente.

Oltre 50 birre da gustare

Durante le tre giornate dedicate all’evento, si potranno gustare più di 50 birre natalizie ed invernali alla spina ed in bottiglia provenienti soprattutto dai birrifici artigianali italiani, ma non solo. L’obiettivo è proporre birre di alta qualità e promuovere la degustazione della birra in un contesto differente da

quello tradizionale delle feste estive, cercando di far conoscere maggiormente queste birre speciali e dando sempre maggior spazio alle produzioni del nostro Paese, con un occhio di riguardo a quelle della nostra regione.

I giorni e gli orari della manifestazione

I giorni e gli orari di apertura della manifestazione, nell’Area Polifunzionale di Imbersago sono i seguenti:

– venerdì 14 dicembre, dalle 18;

-sabato 15 dicembre, dalle 17;

-domenica 16 dicembre, dalle 12.

L’ingresso è libero e per le degustazioni sarà disponibile il bicchiere della manifestazione al costo di 3 euro.