Una mostra di fotografie autografate da personaggi illustri del mondo del cinema, dello sport, dalla musica, della politica e dalla religione per risvegliare la memoria e i ricordi degli anziani ospiti del centro diurno Corte Busca di Lomagna.

A Corte Busca gli autografi di Pierangelo Besana

Un’idea tanto insolita quanto efficace quella di Maurizio Volpi, coordinatore della struttura gestita dalla cooperativa L’Arcobaleno che ospita soprattutto pazienti affetti da Alzheimer e demenza senile, e del collezionista Pierangelo Besana di Costa Masnaga. L’esposizione, inaugurata giovedì mattina alle 10.30 ha incluso circa 500 autografi e ha proiettato i visitatori in un universo fatto di lustrini e personaggi famosi, che il collezionista ha avuto modo di incontrare personalmente negli ultimi cinquant’anni.

«Quando ero uno scolaro è nata la mia passione per il collezionismo, che oltre agli autografi comprende anche francobolli, annulli filatelici e scatole di latta – spiega Besana – In giro per il mondo ho incontrato tantissimi personaggi appartenenti ad ambiti diversi. Attrici famose come Liza Minnelli, Whoopi Goldberg, Sophia Loren, modelle come Naomi Campell e Claudia Schiffer. E ancora calciatori come Maradona e Van Basten, ciclisti come Coppi, Bartali e Magni, personaggi politici come Tito e Honecker, che ho fotografato con papa Paolo VI, e figure religiose come Madre Teresa di Calcutta, papa Francesco e papa Wojtyla. Ho gli autografi anche di tanti scrittori, come Oriana Fallaci, Montale, Calvino e Ungaretti, che mi ha firmato un libro nel 1969, pochi mesi prima della sua morte».

Inutile dirlo, tanti autografi portano con sé anche tanti aneddoti legati agli incontri con queste personalità di spicco.

Aneddoti divertenti e pezzi unici

«Quando mi trovavo a Modena per il funerale di Pavarotti ho incontrato per caso Kofi Annan, segretario delle Nazioni Unite. Al termine della funzione ho cercato di avvicinarmi per chiedergli un autografo, ma dato che era con le guardie del corpo non mi è stato possibile. Mentre ero in stazione ad aspettare il treno, però è arrivato anche lui, che aveva un’intera carrozza riservata. Mi sono avvicinato e mi ha firmato l’autografo, abbiamo fatto una foto insieme e gli ho promesso che gliela avrei fatta avere, se me l’avesse rispedita con la sua firma… Sembra incredibile, ma me l’ha mandata» racconta l’appassionato collezionista, che ha più di 5mila autografi, alcuni dei quali inseriti nell’esposizione a Corte Busca.

La struttura si aprirà alle mostre

«Siamo entusiasti di questo sodalizio. Ci piacerebbe che il nostro centro potesse diventare una sede per mostre, veicolando così messaggi di normalità e aprendo le sue porte a persone che altrimenti non lo frequenterebbero. Vorremmo offrire spazi a 360 gradi e proporre momenti culturali nel nostro salone, così da valorizzare gli spazi e, soprattutto, le persone», il commento soddisfatto del coordinatore Volpi.