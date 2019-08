La consueta “cena fra amici” organizzata dall’Associazione Fabio Sassi porterà quest’anno i partecipanti a gustare i sapori di Spagna. Con una formula un po’ diversa dal solito – ma non cambia certo lo spirito – l’invito è per giovedì 19 settembre alle 19,30 presso il ristorante “Natalino” in via Milano 8 a Robbiate.

A cena con gli amici della Fabio Sassi

“Le difficoltà di trovare un luogo adeguato quale era il ristorante della Fiera di Osnago e di ottenere la collaborazione delle scuole alberghiere – spiegano gli organizzatori – ci hanno spinto quest’anno ad affidarci al noto locale della zona, già famoso, peraltro, anche per la sua paella. A questo proposito dobbiamo ringraziare la famiglia Tripicchio per la disponibilità ad ospitarci”.

Il menu proposto è quindi: paella mista carne e pesce accompagnata da sangria, vino rosso e bianco, dolce della casa (torta di mele o strudel), limoncello, acqua e caffè.

Se il tempo lo permetterà si cenerà all’aperto.

La quota di partecipazione è di 25 euro ed il ricavato andrà a favore dell’Hospice Il Nespolo di Airuno.

La prenotazione deve pervenire all’associazione chiamando la segreteria dalle 10 alle 13 al numero 039 9900871 tassativamente entro e non oltre lunedì 16 settembre. Poiché i posti sono più limitati rispetto agli anni precedenti, si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per dare la propria adesione.