Ha festeggiato 90 anni circondata dall’affetto e dalla simpatia di figli, nipoti, parenti e amici. Giuseppina “Pina” Bonanomi di Cernusco ha raggiunto questo importante traguardo in buona forma fisica ma anche con una lucidità non comune per una persona della sua età.

90anni e non sentirli: auguri nonna Pina!

Ma a renderla felice è stata la sorpresa che, domenica pomeriggio, le hanno preparato i congiunti organizzando una riuscitissima merenda presso la Baita degli Alpini di Olgiate Calco dove, ad attendere la neo novantenne, c’erano una trentina di parenti. Sorpresa e felice, Pina ha ringraziato tutti, rivelando anche il segreto di questa longevità destinata a durare ancora molti anni. «Faccio regolarmente ginnastica due volte alla settimana – ha confidato – Mi mantengo in forma e mi permette anche qualche peccato di gola, essendo notoriamente golosa di dolci…».