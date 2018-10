Avete presente quando distributori di benzina furbacchioni alterano i contatori per dribblare il Fisco? Ecco, nel 2013 e nel 2014 in operazioni di questo tipo la Guardia di Finanza del Varesotto ha sequestrato ben 5mila litri di gasolio e benzina. Sì, ma che farne di questo carburante confiscato? Stavolta sarà devoluto in beneficenza e servirà per far camminare le ambulanze del 118.

Donato alla Onlus SOS Malnate

A seguito della sentenza di condanna delle due persone indagate, l’Autorità Giudiziaria ha ordinato la confisca dei carburanti e ne ha ora disposto la devoluzione alla “S.O.S. Malnate”.

“Siamo molto contenti per questa donazione che ci aiuterà nella nostra missione: effettuiamo oltre 6000 servizi l’anno con ambulanze e mezzi speciali per trasportare malati e feriti presso i centri di cura e di riabilitazione. Ovviamente prima di utilizzare i carburanti effettueremo le dovute verifiche tecniche. Ringraziamo il Tribunale di Varese e la Guardia di Finanza per questo importante contributo” commenta Massimo Desiante, Presidente di “S.O.S. Malnate Onlus”.

