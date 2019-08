Lo dichiara il Consigliere regionale lombardo di Forza Italia Mauro Piazza.

La Giunta regionale, il 22 luglio 2019, ha approvato una delibera in ordine alla gestione del sistema socio sanitario che identificava gli ambiti di maggiore sofferenza della rete territoriale e definiva la disponibilità di risorse aggiuntive

Per il territorio di competenza della Asst il centro diurno disabili di Merate avrà 6 posti aggiuntivi a contratto, mentre il Cdi San Giuseppe presso Casa Madonna della fiducia di Calolziocorte ulteriori 7 posti e il Polo Frassoni di Lecco 18 posti.

“Nello stesso provvedimento – aggiunge l’assessore Gallera – abbiamo definito, con le stesso principio, la possibilità di garantire aumenti di budget per 3,7 milioni di euro alle ATS per rafforzare i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata e per le Cure Palliative Domiciliari. La nostra attenzione nei confronti della persona nella sua complessità e totalità ci induce ad effettuare ricognizioni continue sulla rete d’offerta dei servizi per non lasciare indietro nessun territorio e nessun cittadino della nostra Regione”.