Oggi, sabato 9 novembre i volontari di Adotta una Famiglia saranno in piazza Vittorio Emanuele a Osnago dalle 9 alle 19.30 per la consueta raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà.

I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità.

Questo mese c’è necessità soprattutto di pasta, pelati, farina, zucchero, olio, tonno e caffè.

Torna la raccolta alimentare Adotta una Famiglia… con una novità

Da questo mese c’è una novità: la raccolta si fa in quattro. Infatti – oltre alla raccolta in piazza a cura dei volontari – sarà possibile lasciare gli alimenti a lunga conservazione da donare anche

Presso il panificio Bonanomi in via Roma 11

Presso ARCI La Loco in stazione

Presso il Comune nell’atrio del Municipio

La successiva raccolta alimentare si terrà sabato 14 dicembre