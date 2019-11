Torna la bottega delle storie nella biblioteca comunale a Sirtori dopo il successo fatto registrare lo scorso 12 ottobre.

Torna la bottega delle storie

L’appuntamento per tutti i bambini e i ragazzi dai 5 ai 10 anni di età è per sabato prossimo, 30 novembre dalle 14.45 alle 17.30. I partecipanti troveranno ad aspettarli tante letture e divertentissimi laboratori. L’evento si svolgerà alla biblioteca comunale. Per ogni informazione è possibile recarsi direttamente in biblioteca, in piazza Don Brioschi 14, oppure contattarla al numero telefonico 039 921 5033 o via mail all’indirizzo biblioteca@comune.sirtori.lc.it. L’iscrizione è obbligatoria.