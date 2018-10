Le sirene nella notte, scatta l’allarme e la macchina dei soccorsi si mette in moto. Diverse le persone ferite sulle carrozze di un treno che si è bloccato nella galleria di Beverate tra Olgiate Molgora e Carnate per lo svio di alcune carrozze. Così, nel cuore della notte fra venerdì 26 e sabato 27 ottobre, si è svolta l’esercitazione di una maxi emergenza organizzata dal Gruppo Ferrovie dello Stato e la Protezione Civile.

La simulazione

Un treno regionale proveniente da Lecco, diretto a Milano, si ferma all’imbocco della galleria di Beverate tra Olgiate Molgora e Carnate per lo svio di alcune carrozze. Il personale di bordo informa la Sala Operativa di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) che a sua volta richiede l’intervento del 112-NUE Areu. Arrivati sul posto i soccorritori prestano le prime cure ai passeggeri che hanno riportato traumi da contusione e schiacciamento. Per la gestione dell’emergenza vengono allestiti il Posto Medico Avanzato con il supporto di Protezione Civile, il Posto di Comando Avanzato per la gestione delle squadre di emergenza che perano in galleria ed il COC nel Comune di Olgiate Molgora. La Prefettura di Lecco attiva il Centro di Coordinamento dei Soccorsi negli gli uffici della Prefettura per il coordinamento e la gestione della maxi-emergenza.

E’ questo lo scenario dell’esercitazione di emergenza che si è svolta la scorsa notte sulla linea ferroviaria Milano-Lecco, coordinata dalla Prefettura di Lecco con la partecipazione della Protezione Civile Regione Lombardia e Provincia di Lecco, 112-NUE Areu, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, Comune di Olgiate Molgora, Comune di Calolziocorte, Comune di Airuno, Compartimento della Polizia Ferroviaria Regione Lombardia, Carabinieri, Questura di Lecco, Organizzazioni di Volontariato, di Trenord e del Gruppo FS Italiane.

Esercitazione concordata

L’esercitazione è stata preceduta da una sessione informativa sui rischi specifici in area ferroviaria, tenuta dal personale del Gruppo FS e rivolta ai soggetti esterni che hanno partecipato alla simulazione. Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica dell’efficacia e della rapidità dell’attivazione delle procedure per la gestione delle emergenze, specialmente nei minuti che hanno preceduto i soccorsi.

La particolare esercitazione rientra tra le iniziative programmate e concordate tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e Protezione Civile per monitorare il coordinamento delle attività tra i soggetti coinvolti, nonché il protocollo AREU-RFI 2018 tramite il quale Rete Ferroviaria Italiana mette a disposizione le coordinate dei punti di accesso alla linea con l’obiettivo di migliorare la rapidità di intervento e gli standard di sicurezza e la tutela di persone, cose e ambiente. Testato in particolare anche il corretto flusso di comunicazioni tra le sale operative, con la verifica sul campo simulata dall’intervento dei mezzi di soccorso. Lo scopo è quello di migliorare il sistema di intervento tecnico e di assistenza previsto dai protocolli d’intesa stipulati tra il Gruppo FS, Protezione Civile regionale e AREU-118.