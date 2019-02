Incidente a dir poco singolare questa mattina a Merate. Il conducente di un’Audi ha infatti perso il controllo della vettura per cause non meglio precisate e si è schiantato contro un palo. Due i feriti: il conducente, un uomo di 68 e una donna di 63 che era a bordo del mezzo.

Incidente nel parcheggio del centro commerciale

Lo schianto è avvenuto questa mattina alle 10 nel parcheggio del centro commerciale Auchan di via Bergamo a Merate. La dinamica non è del tutto chiara ed è al vaglio degli agenti di Polizia Locale intervenuti sul posto. Quel che è certo è che il 68enne alla guida ha perso il controllo mentre stava effettuando una manovra nel parcheggio. Forse abbagliato dal sole, forse colto da malore, l’automobilista ha finito per schiantarsi contro un palo. L’impatto è stato violentissimo, tanto che i soccorsi si sono precipitati sul posto in codice rosso. I due feriti sono stati portati al vicino ospedale di Merate in codice giallo. Sul posto si è reso necessario l’intervento anche di un mezzo dei Vigili del fuoco di Merate.