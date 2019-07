Incendio devastante in una corte di via Colleoni a Robbiate. Sul posto un maxi spiegamento di Vigili del fuoco.

Incendio a Robbiate

Le fiamme si sono sviluppate in una corte di via Colleoni, nella frazione di Terzuolo a Robbiate. Enorme lo spiegamento di mezzi dei Vigili del fuoco, sia dal distaccamento di Merate che dal comando provinciale di Lecco. Ignota al momento la causa dell’incendio, che pare non aver provocato nessun ferito né intossicato, anche se l’intervento è ancora in corso. Stando alla ricostruzione dei fatti pare che il rogo sia partito da una corte e abbia poi intaccato i caseggiati confinanti, costringendo i residenti ad abbandonare le loro case. Tra gli sfollati ci sono anche alcune famiglie con bambini piccoli.