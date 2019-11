Domenica prossima, 1 dicembre, è in programma l’evento “Aspettando il Natale” organizzato dal gruppo “Noi donne” di Lomagna.

Aspettando il Natale

L’associazione ha organizzato una mostra di addobbi natalizi ideali sia per decorare le case che come originali idee regalo. I presenti potranno anche sperimentare e imparare tecniche di bricolage per realizzare piccoli addobbi fatti a mano. Oltre al gruppo Noi donne parteciperanno anche altre associazioni tra cui il “Germoglio” e il “Gruppo pensionati”. La mostra sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 18 alla struttura comunale di via Roma. Durante gli orari di apertura sarà anche possibile ammirare le Pigotte realizzate dalle associazioni per Unicef e donate al Comune per i bambini che nasceranno nel 2020.