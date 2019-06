Continuano, anche ben oltre la chiusura del mese, gli appuntamenti del Maggio Imbersaghese 2019. Due gli eventi da cerchiare sul calendario la prossima settimana, il raduno dei Gruppi di cammino delle Province di Monza e Lecco e nuova edizione della Soap Kayak Race.

Al “Maggio Imbersaghese 2019” il Raduno dei Gruppi di cammino delle Province di Monza e Lecco

Sarà dunque Imbersago ad ospitare l’appuntamento 2019, che andrà in scena giovedì 6 giugno, grazie alla cooperazione tra l’ATS Brianza, il Comune di Imbersago, il gruppo di cammino di Imbersago e con il supporto dei gruppi di cammino di Calco e Verderio e della protezione civile di Imbersago. Ritrovo in piazza Garibaldi alle ore 9 e partenza alle ore 10. Il percorso si sviluppa per un tragitto di circa 5,5 km, comprende il camminamento lungo il fiume Adda, la celebre scalinata del Santuario della Madonna del Bosco ed il passaggio nei giardini della Villa Castelbarco. Grazie alla collaborazione tra il gruppo di cammino, la Pro Loco, il circolo Arci e l’associazione “Guarda, c’è un libro nell’albero!”, oltre alla camminata, verranno proposte interessanti iniziative di carattere culturale/artistico:

Bookcrossing, alle 15 piazzale del traghetto, si chiede ad ogni partecipante di portare un libro e di scambiarlo, per allenare mente oltre che il corpo;

Addarella, sarà possibile navigare il fiume Adda a bordo di quest’imbarcazione ecologica a prezzo convenzionato;

Traghetto di Leonardo, il famoso traghetto gratuito per il pomeriggio;

Chiesa di San Colombano, visita guidata alle 15 per la chiesa clunicacense;

Mostra “Premio Morlotti”, esibizione di opere di giovani artisti in Municipio. Per l’occasione verrà fornita acqua gratuita alla casetta dell’acqua, attingibile con borracce e sono messi a disposizione ristoranti convenzionati.

Domenica 9 la Soap Kayak Race

In programma, il prossimo 9 giugno, ci saranno ben due sfide, la Soap Kayak Race Classic riservata a team maggiorenni e la Soap Kayak Race Kids realizzata per i più piccoli.

Soap Kayak Race

La Soap Kayak Race KIDS sarà la prima gara di canoe in cartone dove genitori e figli, oltre a trascorrere insieme una giornata in allegria e all’aria aperta, dovranno collaborare per creare l’imbarcazione che permetterà loro di salpare lungo le acque del Fiume Adda, sperando che la loro canoa fai da te non si trasformi subito in un Titanic.Sarà come vivere un’avventura alla Tom Sawyer e Huckleberry quando costruivano zattere con materiale di recupero per navigare lungo il Mississippi. Fra tutti i team partecipanti alla Soap Kayak Race Kids ci sarà un team speciale composto dai lettori della rivista Focus Junior. “Se tuo figlio vuole diventare insieme a te il reporter ufficiale dell’evento corri insieme a lui in edicola ad acquistare la rivista numero 184, troverete tutte le info per diventare il team ufficiale di Focus Junior. Oppure visitate il sito internet www.focusjunior.it sezione iniziative ed eventi” spiegano gli organizzatori.

Chi può partecipare

Già molti istituti scolastici si sono portati avanti chiedendo se potevano iscrivere un team per classe in modo da festeggiare la fine della scuola primaria. Altre scuole secondarie hanno scritto che vorrebbero partecipare con i loro insegnanti e creare una sorta di team building, ma il regolamento parla chiaro tutti al mattino potranno aiutare a costruire la canoa di cartone ma alla gara in acqua potra’ partecipare solamente padre o madre con il figlio o la figlia.Per partecipare alla Soap Kayak Race KIDS i vogatori dovranno essere obbligatoriamente Papà – figlio/a oppure Mamma – Figlio/a i quali dovranno essere nati negli anni 2006-2007-2008. Nonni, zii, cugini, parenti o semplicemente amici potranno aiutare solamente nella costruzione della canoa biposto.

Come funzionano le gare

Entrambe le gare di canoe in cartone saranno organizzate dalla Proloco di Imbersago e saranno gratuite per tutti i partecipanti, tutto il materiale per la realizzazione delle canoe sarà offerto da Cartonstrog Italia, giubbotti salvataggio e attrezzatura per la navigazione da Decathlon Osnago. inoltre Acme e Unplug forniranno degli omaggi per tutti. I vincitori come sempre andranno in Trentino per una giornata con Extreme Waves per vivere l’emozione del rafting sul fiume Noce.

Le squadre partecipanti dovranno costruire in due ore di tempo la loro canoa biposto utilizzando solo qualche foglio di cartone ondulato e un solo nastro da pacchi per assemblare il tutto. Per i più creativi saranno concessi ulteriori 30 minuti per “abbellire” l’imbarcazione e partecipare al concorso miglior canoa di cartone “Soap Kayak”. Nel pomeriggio prenderà il via la tanto attesa gara in acqua “Kayak Race” lungo un percorso prestabilito di qualche centinaio di metri.