Rhythmics Gym tutte le ginnaste conquistano la fase Regionale

Tutte le ginnaste della Rhythmics Gym Merate si sono qualificate per la prova Regionale in programma questo fine settimana a Capriolo. Grande soddisfazione per le insegnanti Isabella Scardina, Sara Airoldi e Chiara Cereda. “L’obbiettivo principale è quello di perfezionare gli esercizi e arrivare alla prova Regionale prontissime per ottenere la qualifica per la finale Nazionale. Il lavoro da svolgere è tanto, così come il margine di miglioramento, ma siamo fiduciose, e crediamo nelle nostre ginnaste!” I complimenti sono arrivati anche presidente Gerardo Tartaglia.

I risultati individuali

La fase provinciale si è tenuta a Calco. Questi i risultati: 1^ Alice Rossi, Alice Biava 3^ corpo linero, Anna Brivio 2^ cerchio e assoluta, Angela Cogliati 1^ cerchio e 3^ assoluta, Ginevra Ferrari 2^ cerchio, Alice Veronese 1^ palla, Desiree Roncon 3^ palla, Rachele Varisco 1^ palla 2^ cerchio e 2^ assoluta, Valentina Bonfanti 1^ cerchio 2^ palla e 1^ assoluta,Martina Bocchin 2^ palla 1^ assoluta, Dalila Pesco 3^ palla, Elisa Bonanomi 3^ nastro, Elisa Sala 2^ nastro, Chiara Conte 1^ nastro 1^ cerchio 1^ assoluta, Irene Riva 1^ cerchio nastro assoluta, Sofia Biava 2^ nastro cerchio e assoluta, Marika Ceresoli 1^ clavette 2^ fune 1^ assoluta, Arianna Sala 1^ fune 3^ clavette, Alessia Bonanomi 2^ clavette.

I risultati a coppie e di squadra

Coppie: Giulia Ferrari e Sofia Bassani Campionesse Provinciali, Beatrice Sala e Alice Biava terze classificate, Arianna Rubini e Susanna Rubini seconde classificate, Alice Rossi e Sofia Perego Campionesse Provinciali. Alice Veronese e Martina Primavesi terze classificate, Elisa Bonanomi e Elisa Sala Campionesse Provinciali, Chiara Conte e Marika Ceresoli seconde classificate, Sofia Biava e Irene Riva Campionesse Provinciali. Fra le squadre secondo posto per Alice Rossi, Sofia Perego, Giulia Ferrari, Ginevra Ferrai e per Alessia Ravasi, Angela Cogliati, Desiree Roncon, Alice Veronese; sul primo gradino del podio Martina Bocchin, Martina Primavesi, Elisa Bonanomi, Elisa Sala.