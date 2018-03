Pattinaggio Roseda, prima uscita agonistica della Rotellistica Roseda nella fredda stagione 2018 con i campionati interprovinciali a Cardano al Campo di domenica 25 marzo. Gare per le categorie di Ragazzi Under 12, Ragazzi, Allievi, Junior e Senior. Incominceranno, inoltre, i nuovi corsi primaverili.

Pattinaggio Roseda: la gara

Per prime le Ragazze 12 nella gara sprint con Fedora Braghieri e Lea Corradini che per poco non riescono a qualificarsi per il secondo turno e nella 3000 in linea, pur gareggiando bene, non riescono a passare la qualifica. In seguito, le Ragazze femmine con Giuditta Reali e Rebecca Valagussa che si qualificano alla semifinale. Per poi passare a Giulia Bellani giunta ai quarti. Infine le altre ragazze: Greta Ripamonti, Matilde Pin e Emma dal Peraro che non hanno ancora raggiunto le posizioni che spettano loro. Nella gara di fondo dei 3000 Rebecca ottiene il quinto posto finale assoluto aggiudicandosi il titolo per la provincia di Lecco. Leggermente più indietro, in ordine, Giuditta, Giulia, Greta e Emma. Solo Matilde, per un malore fisico passato, non ha dato il massimo nella sua prestazione. Nei ragazzi maschi Andrea Pozzoni dà prova di grandi miglioramenti nella gara sprint sfuggendo al passaggio del turno per poco. Riesce, però, nella gara di fondo ad raggiungere il decimo assoluto e secondo in provincia. Infine le Allieve dove Matilde Elli nei 3000 giunge alla finale ottenendo il terzo posto provinciale. Mentre Laura Mariani non si lascia staccare in batteria anche se non ancora giunta alle posizioni che merita. Infine, Martina Zanier ha dato una prestazione un po’ al di sotto delle sue capacità ma avrà, presto, nuove occasioni nei prossimi appuntamenti.

I nuovi corsi

Incominceranno dal 7 aprile i nuovi corsi di pattinaggio base, in linea e free style. Dal 7 aprile al 2 giugno, il sabato dalle 14.30 alle 16 si terrà il nuovo corso primaverile di pattinaggio a rotelle rivolto ai bambini da 5 ai 12 anni. Per le pre-iscrizioni bisogna recarsi al Pattinodromo di Merate, in via Matteotti 65, nei giorni 26, 28 e 30 marzo e 2,4 e 6 aprile dalle 18 alle 19.30. E’ obbligatorio il certificato di attività sportiva non agonistica. Sempre ad aprile sono previsti i corsi di pattinaggio in linea per adulti e ragazzi e pattinaggio freestyle per i ragazzi dai 10 anni.