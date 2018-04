Pasquetta olimpica per la Padernese con Arianna Fontana

Enorme successo di partecipazione e di pubblico il XII Trofeo di Primavera, la più classica della gare primaverili di pattinaggio veloce, prima Tappa del Circuito Nord Ovest disputata nel giorno di Pasquetta. Erano 520 gli atleti al via in rappresentanza di moltissime regioni a darsi battaglia con grande impegno e velocità elevatissime sull’amato anello di Paderno d’Adda. A illuminare una giornata già splendente la presenza, a sorpresa, di Arianna Fontana, campionessa olimpica e portabandiera dell’Italia alle ultime olimpiadi invernali coreane nello short track, il pattinaggio su ghiaccio in pista corta. Non tutti sanno che la valtellinese ha cominciato con le rotelle ai piedi e la pista di Paderno d’Adda era una delle sue preferite.

Vittorie di Julia Bedon e Giulia Corsini

I padroni di casa hanno fatto ben valere il “fattore campo” con delle prestazioni oltremodo positive. Julia Bedon nelle ragazze12 e Giulia Corsini nelle allieve si sono aggiudicate entrambe le gare in programma; nelle ragazze 12 graditissima la presenza di Lotte Verburgh, giunta al secondo posto nella gara in linea, campionessa belga di Ostenda che ha onorato con la sua presenza gli amici di Paderno d’Adda che da qualche anno conquistano tanti successi sulla pista delle Fiandre. Marco Bedon negli allievi ha prevalso nella sprint e il compagno di squadra Gabriele Baietta ha scaldato i cuori di tutti gli appassionati con una fuga da lontano portata fino alla vittoria. Tantissimi anche i piazzamenti di rilievo Alessia Lorini e Arianna Bonalume nelle allieve sono state protagoniste; Simone Pedrinelli ottimo terzo tra gli juniores nella sprint; le piccolissime Giulia D’Arienzo e Elisa Viscardi nella categoria giovanissime hanno finito nelle prime 10 posizioni.

Trionfa Bellusco, Padernese quarta

Tutti gli atleti padernesi hanno combattuto con orgoglio sulla pista di casa portando al 4° posto complessivo la squadra nella classifica per sodalizi dietro le armate di Bellusco, Red Black (Cremona) e Brianza in line.

Oltre ai già citati ecco i protagonisti di una fantastica giornata coronata da un enorme successo organizzativo, grazie al lavoro importante di decine di volontari: Diego D’Arienzo, Leonardo Faedda, Asia Bailo, Emma Facoetti, Giulia Isacchi, Chiara Maggio nella categoria esordienti; Sara Vezzoli, Tommaso Mascazzini e Riccardo Baietta negli R12; Gionata Ripamonti e Alice Rizzato nella categoria ragazzi; Claudia Peretti, Aurora Perego e Michele Merlini tra gli allievi; Michael Colangelo, Riccardo Troiano, Leonardo Fossati e Alice Donghi nella categoria juniores; Sara Fossati, Costantin Ailincai e Paolino Silva nella categoria seniores.