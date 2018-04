Grande spettacolo ieri, domenica 29 aprile, a Olginate e Calco con la pallavolo maschile: le migliori quattro società lombarde si sono affrontate per conquistare l’ambito titolo regionale Under 14 maschile e i due pass per la fase nazionale in programma dal 15 al 20 maggio a Catania.

Pallavolo, i migliori in campo

In cabina di regia la Polisportiva Olginate e il Gs Virtus Calco, che hanno collaborato con la Fipav Lombardia nell’organizzazione di questo evento, con il patrocinio del Comune di Olginate.Nella semifinale del mattino disputata a Olginate Volley Segrate (MI) si è imposto per 3 a 0 (25-19, 25-16, 25-13) su Pallavolo Castiglione delle Stiviere (MN); molto più combattuta ed emozionante la semifinale disputata a Calco con Pallavolo Milano Vittorio Veneto (MI) vittoriosa su Tonoli Nyfil Montichiari (BS) per 3 a 2 (25-20, 25-9, 23-25, 23-25, 15-11).

Grande pubblico

Nel pomeriggio a Olginate le due finali: Tonoli Nyfil Montichiari (BS) ha conquistato il terzo posto superando Pallavolo Castiglione delle Stiviere (MN) per 3 a 0 (25-17, 25-20, 25-21), mentre Volley Segrate si è guadagnato il titolo regionale battendo Pallavolo Milano Vittorio Veneto (MI) per 3 a 1 (25-23, 25-16, 23-25, 25-12). Gli incontri sono stati seguiti da un pubblico numeroso, che ha gremito gli spalti dei palazzetti di Olginate e di Lecco; l’assistenza sanitaria è stata garantita dal Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

Le premiazioni

Al termine delle gare direttamente sul campo dell’impianto olginatese si è svolta la cerimonia di premiazione, alla presenza del consigliere regionale della Fipav CristinaCariboni, dei selezionatori regionali MaxRedaelli e Daniele Morato, del Vice Sindaco del Comune di Olginate Marina Calegari, con la consegna dei trofei e delle medaglie alle quattro squadre partecipanti e di un omaggio degli organizzatori agli arbitri e al commissario di campo. Come miglior giocatore delle finali è stato premiato Gabriele Chiloiro (Volley Segrate), che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani di un ospite di prestigio come Riccardo Sbertoli, palleggiatore della Revivre Milano e della Nazionale italiana.

Samuele Biffi

“Ringrazio Fipav Lombardia per averci concesso la possibilità di collaborare nell’organizzazione di questo importante appuntamento reso possibile anche grazie al supporto del Gs Virtus Calco e del Comune di Olginate – commenta il presidente della Polisportiva Olginate Samuele Biffi – È stata una giornata lunga e intensa, con le squadre partecipanti che hanno dato vita a incontri di alto livello”.

Albo d’oro delle ultime stagioni:

2018: Volley Segrate

2017: Diavoli Rosa

2016: Yaka Volley Malnate

2015: Volley Segrate

2014: Yaka Volley Malnate

2013: Diavoli Rosa

2012: Volley Segrate

2011: Volley Segrate

2010: Volley Milano

2009: Volley Milano

2008: Usd Scanzorosciate

2007: Volley Milano

2006: Volley Milano

2005: Polisportiva Gorlago