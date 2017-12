Maestro Shirai, una cintura nera 10° Dan fa scuola alla Shotokan Ryu.

Stage di karate ad alta densità emotiva, tenuto dal Maestro Hiroshi Shirai cintura nera 10° Dan, caposcuola della Fikta (Federazione Italiana Karate Tradizionale e discipline Affini), alla palestra del prestigioso Istituto Villoresi di Merate. L’appuntamento, rivolto solo agli atleti della scuola di karate Shotokan Ryu del Maestro Severino Colombo, ha visto la presenza di un centinaio di atleti con grado minimo di cintura verde.

Perfezionamento delle tecniche

Il Maestro Shirai ha eseguito diverse sequenze facendole provare e riprovare sottolineando quanto sia importante dare il massimo in ogni tecnica, dalla più semplice alla più complessa: solo in questo modo e con costanza, si riescono a ottenere dei miglioramenti. Lo stage era centrato sul perfezionamento delle tecniche di base che sono state dapprima dimostrate, dopodiché fatte eseguire molto lentamente (sempre al massimo delle proprie possibilità) e poi velocemente, al fine di interiorizzarle. “Siamo molto felici di ospitare sul nostro territorio un evento sportivo così rilevante” sottolinea l’assessore allo sport Silvia Sesana intervenuta all’evento.

La gioia del maestro Colombo

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Maestro Severino Colombo senza il quale non esisterebbe la scuola di Karate Shotokan Ryu di Verderio e grazie al quale, visto l’amicizia e profonda stima che lo lega al Maestro Shirai, gli atleti hanno avuto il piacere di avere quest’ultimo ancora con noi e solo per noi. La serata si è conclusa con una cena tenuta nella palestra di Verderio. Non si poteva chiedere di meglio, per gli atleti della Shotokan Ryu, per chiudere l’anno 2017.