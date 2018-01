Il Volley Merate perde il suo allenatore. E pure il suo vice. Luca Corno si è infatti dimesso da coach della squadra e la stessa decisione è stata presa dal suo braccio destro Roberto Arlati.

Volley Merate cambio di coach

Ormai da tempo l’ormai ex coach coach Luca Corno aveva manifestato per ragioni personali la volontà di lasciare l’incarico non appena identificato un valido successore. Obbiettivo non semplice a campionato ormai iniziato da 11 giornate. Purtroppo anche i maggiori impegni di lavoro del secondo Roberto Arlati, già preannunciati ad inizio stagione, non hanno consentito più al braccio destro di Corno una presenza costante e sufficiente in palestra; da qui l’esigenza di un avvicendamento complessivo alla guida della prima squadra. La scelta è dunque ricaduta su Goffredo Arsuffi.

Il curriculum del nuovo allenatore

Goffredo Arsuffi vanta un’esperienza trentennale come allenatore che lo ha visto calcare praticamente tutti i campionati dal minivolley ai campionati regionali di Serie D e C. Nella sua lunga militanza pallavolistica, quasi esclusivamente svoltasi nella provincia di Bergamo, Arsuffi ha formato tantissimi giocatori. Che crescendo hanno trovato posto e militano tuttora in campionati regionali e nazionali. Per 15 anni Arsuffi è stato il responsabile del settore giovanile presso l’Usd Scanzorosciate, una delle società di maggior rilievo pallavolistico della bergamasca, ottenendo diversi riconoscimenti di prim’ordine con le squadre giovanili sia a livello provinciale che regionale ed ottenendo insieme ad altre promozioni in Serie D e C anche l’accesso al campionato nazionale di B2 con la prima squadra.