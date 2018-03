Anche quest’anno la pluri-premiata Cultural Chinese Art Accademy di Merate ha partecipato alla 8 edizione del Campionato Nazionale KUNG FU – WUSHU- SANDA CUP 10/11 MARZO 2018.

Cultural China Art Accademy in trasferta

La rinomata competizione organizzata dal’ ASD Corpo Libero del Maestro Callegari si è svolta dal 10 al 11 marzo nella citta di Udine, all’interno dell’imponente polo fieristico .

Il campionato ha visto la presenza di circa 350 atleti, provenienti da oltre 30 scuole rappresentanti il territorio nazionale , l’evento è stato supportato dall’ CSEN , ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e si è svolto in 2 giornate a ritmi intensissimi, tra prove di Kung-Fu, WuShu, TaiJi e sport da combattimento.

Grande prestazione

La scuola Meratese con le sue filiali di Monza e Valtrighe , capitanata dal Maestro Alessandro Lenzini, anche quest’anno si è distinta raggiungendo i gradini più alti del podio, dando il meglio di sé e ottenendo un enorme successo . La sorpresa di questa gara è stata la piccola Elisa che al suo esordio, nella categoria <7 anni è riuscita a conquistare il secondo posto.

Ecco i risultati:

Santaniello Elisa

Argento nella categoria mani nude stile moderno

Santaniello Davide

Argento categoria mani nude stile moderno

Argento categoria arma corta / Spada stile moderno

Oro categoria mani nude stile tradizionale

Argento categoria arma corta/Sciabola stile tradizionale

Argento categoria Arma Lunga / Alabarda stile tradizionale

Bronzo Categoria Imitativi/ Sciabola e Scudo stile tradizionale

Crippa Andrea

Oro categoria mani nude stile moderno

Oro categoria armi lunghe stile moderno

Oro categoria armi corte stile moderno

Oro categoria mani nude stile tradizionale

Oro categoria armi corte stile tradizionale

Argento categoria imitativi stile tradizionale

Locatelli Gabriele

Oro categoria bastone tradizionale nord

Argento categoria mani nude tradizionale nord

Bronzo categoria mani nude 32 movimenti

Steiler kinga

Oro categoria mani nude stile tradizionale

Argento categoria arma lunga stile moderno

Bronzo nella categoria arma lunga stile tradizionale

Capitanio Davide

Oro categoria imitativi/serpente

Argento nella categoria di bastone tradizionale

Argento nella categoria 32 sciabola

Bronzo nella categoria 32 nan quan mani nude

Spinetto Jasmin

Oro categoria mani nude stile moderno

Oro categoria arma corta stile moderno

Oro categoria arma lunga stile moderno

Consonni Daniel

Oro categoria 32 mani nude stile moderno

Oro categoria 32 armi corte stile moderno

Tedoldi Letizia

Bronzo categoria mani nude stile moderno

Argento categoria arma corta stile moderno

Bronzo categoria arma lunga stile moderno

Oro categoria mani nude stile tradizionale

Oro categoria arma corta stile tradizionale

Oro categoria imitativi stile tradizionale

Argento categoria arma lunga stile tradizionale

Consonni Greta

Oro categoria mani nude 32 movimenti

Oro categoria bastone 32 movimenti

Argento imitativi stile tradizionale

Biffi Luna

Oro categoria mani nude stile tradizionale nord,

Bronzo categoria arma lunga tradizionale

Argento categoria chan quan stile moderno

Bronzo categoria arma corta stile moderno

Porcheddu Andrea

Oro categoria mani nude 32 stile moderno

Oro categoria bastone 32 stile moderno

Oro categoria spada 16 stile moderno

Oro categoria sciabola stile tradizionale

Bronzo categoria arma lunga alabarda stile tradizionale

Bronzo categoria mani nude stile tradizionale

Valietti Marco

Oro categoria arma lunga stile moderno

Argento categoria mani nude stile moderno

Argento categoria mani nude stile tradizionale

Bronzo categoria arma corta stile tradizionale

Bronzo categoria mani nude imitative stile tradizionale

Moran Tiffany

Bronzo TRADIZIONALE NORD

Bronzo IMITATIVI MANI NUDE

Bronzo DAOSHU 16 MOVIMENTI

Grande festa quindi per il team della Cultural Chinese Art Accademy che al ritorno da Udine ,si prepara già per la prossima gara , direttamente a Merate in Via Bergamo 60 , Domenica 25 Marzo 2018 presso la propria sede , si svolgerà la 5 edizione del Trofeo di arti marziali MERAvigliaTEvi…….