Approda in Brianza domenica 15 aprile il Cross-country eliminator. La specialità, caratteristica della terza edizione del Campionato Regionale Lombardo, promette di entusiasmare i molti tifosi che accorreranno a Robbiate. Infatti l’attività si svolgerà presso la pista di mountain bike di Sernovella, per la prima volta teatro della manifestazione.

Cross-country eliminator e Alba Orobia Bike

Promotore dell’iniziativa è il Team Alba Orobia Bike, che offre così agli appassionati tifosi (e non solo) un’occasione imperdibile. Infatti, dopo le prime due edizione svoltesi a Giussago e Caravaggio, il club porta la specialità nella ridente Brianza. Precisamente in uno scenario particolare ma non inconsueto. Per l’appunto, la pista di mountain bike di Sernovella, che già aveva ospitato una manifestazione titolata. Dopo aver assegnato nel 2012 i titoli regionali giovanissimi, ora compie il grande salto.

Obiettivo della manifestazione, garantire ai tifosi provenienti da tutta la Brianza un sano pomeriggio di svago. Tra sport, musica, spettacolari esibizioni e velocità, il 60° anniversario della fondazione del TAOB verrà sicuramente celebrato al meglio.