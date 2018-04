L’ asd Padernese ha ottenuto brillanti risultati lo scorso weekend. Impegnata in due competizioni, è stata in grado di farsi valere in entrambe.

Asd Padernese, certezze sulle rotelle

Il Trofeo Internazionale Bononia, svoltosi a Bologna, ha visto le convincenti prestazioni di Giulia Corsini. Dopo aver vinto due gare su quattro, si è classificata quarta nelle altre due. Altrettanto bene hanno fatto i suoi compagni nel corso dei Campionati Interprovinciali Pista a Bellusco. Infatti, sono stati ben ventuno i titoli provinciali conquistati. In particolar modo, si segnalano i trionfi di Julia Bedon (con due titoli), Tommaso Mascazzini e Riccardo Baietta nella categoria R12, Alessia Lorini e Marco Bedon (due titoli a testa) tra gli allievi. Risultati a cui si aggiungono i titoli nelle staffette maschili e femminili. Tra gli juniores, due vittorie a testa per Simone Pedrinelli e Alice Donghi, mentre nei senior un titolo per Sara Fossati e due per Paolo Silva. A ciò si aggiungono i successi di Andrea Fumagalli e Giuseppe Silva nella categoria master. Ciliegina sulla torta, è stata la vittoria della Padernese nella classifica combinata provinciale per sodalizi con 71.5 p, sopra Roseda e Sala al Barro. Tutte conferme incoraggianti in vista dei Campionati Regionali Pista di questo fine settimana. Infatti, oltre ai titoli regionali, ci sarà in palio anche la qualificazione per il Campionato Italiano della prima settimana di giugno a Bellusco.