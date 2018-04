Rhytmics Gym, tanti i podi regionali a Capriolo.

Soddisfazione, seppur con qualche rimpianto per alcune assegnazioni dei punteggi, per le atlete della Rhytmics Gym impegnate a Capriolo, nelle fase regionale csi di ginnastica ritmica. Numerosi i podi e altrettanti accessi per la finale Nazionale. “Siamo soddisfatte dell’intenso weekend che abbiamo trascorso con le nostre ginnaste, siamo contente per i podi ottenuti, ma anche amareggiate per dei punteggi assegnati, per noi scorretti! Tutte le nostre ginnaste hanno dimostrato tanto impegno e tanta crescita!” commentano le insegnanti Isabella Scardina, Sara Airoldi e Chiara Cereda.

I risultati: tanti pass per le finali nazionali

Le gare individuali. Elisa Sala nastro Campionessa Regionale, Martina Bocchin nastro Campionessa Regionale, Marika Ceresoli in assoluta Campionessa Regionale, 2^ clavette e 3^fune, Arianna Sala in assoluta 3^ classificata, Chiara Conte in assoluta e al cerchio 3^classificata, Valentina Bonfanti 3^ Palla, Bocchin Martina 3^ classificata in assoluta.

Gara a coppie. Conte-Ceresoli Marika cerchio clavette Campionesse Regionali; Sofia Biava -Irene Riva 2^classificate; Sofia Bassani – Giulia Ferrari 2^ classificate. Staccano il pass per le finali nazionali che si terranno a Lignano Sabbiadoro anche Elisa Bonanomi nastro, Alessia Bonanomi clavette, Sofia Biava cerchio, squadra cerchi nastri Bonanomi-Bocchin-Sala-Primavesi. I complimenti anche da parte del presidente Gerardo Tartaglia.