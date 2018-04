Giacomo Villa ottavo nel memorial Daniella.

Giacomo Villa ottavo, Us Biassono protagonista

L’Us Biassono festeggia la giornata di Pasquetta con una nuova prestazione di rilievo dei suoi Allievi. I ragazzi di patron Maino infatti, hanno affrontato il “Memorial Daniella – GP Trofei Sala” di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, correndo con attenzione e grinta, doti che hanno consentito loro di entrare nelle prime dieci posizioni della classifica finale. La gara, onorata dalla partecipazione di centotredici atleti e disputata sulla distanza complessiva di cinquantasette chilometri, ha visto gli atleti diretti da Paolo Brugali protagonisti su alcuni traguardi volanti intermedi e, soprattutto, sul traguardo conclusivo con il piazzamento di tre atleti tra i migliori dieci di giornata.

Tre biassonesi nei primi dieci

Davide Magro, Daniel Ippona e Giacomo Villa di Monticello si sono classificati rispettivamente sesto, settimo e ottavo. Per la cronaca la vittoria è andata a Christian Bagatin della S.C. Orinese, autore, assieme a Luca Portigliatti (Rostese Rodman), di un attacco nell’ultima parte di gara. Nelle fila dell’Us Biassono, ci sono tanti lecchese; oltre a Villa, di Monticello, ci sono anche Filippo Colombo (Osnago), Mattia Pellegrini e Alessio Valagussa (Casatenovo), Matteo Giubilo (Barzanò)

La classifica: vittoria di Bagatin

Il podio della gara: 1 . Christian Bagatin (S.C. Orinese); 2. Luca Portigliatti (Rostese Rodman); 3. Manuel Tebaldi (Team Giorgi) a 8”. I piazzamenti nei dieci dell’Us Biassono: 6. Davide Magro (U.S. Biassono); 7. Daniel Ippona (U.S. Biassono); 8. Giacomo Villa (U.S. Biassono).