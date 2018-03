PD Merate, a seguito del buon risultato conseguito nella città durante le elezioni politiche – comunque vinte a livello nazionale da centro-destra e M5S – si riunisce per discutere sul futuro del partito.

Il PD Merate si prepara per Merate 2019

Lunedì 19 marzo alle 21 il circolo PD si riunirà per discutere ed analizzare la tornata elettorale appena passata e si farà il punto sulle sfide che la città si pone da oggi fino alle elezioni del 2019. Nella riunione verranno prese in considerazione le parole di Maurizio Martina, segretario nazionale reggente. Il partito dopo le elezioni ha lanciato l’hashtag #6000assemblee, con lo slogan “La storia siamo voi”. Questo, per ricreare alla base un gruppo che i cittadini hanno identificato come irriconoscibile per i loro bisogni. L’obiettivo del PD Merate quindi è ripartire da coloro che hanno creduto e credono nel Partito Democratico.