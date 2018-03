Grande successo del gazebo della lista Insieme a Terno d’Isola domenica 25 febbraio nonostante il freddo polare.

La lista Inseme

Insieme è una lista di ispirazione ulivista che nasce dalla messa in comune di storie ed esperienze politiche consolidate come quella dei socialisti riformisti e degli ambientalisti con le tante realtà civiche del territorio.Diversi i Cittadini che si sono avvicinati per conoscere i programmi della lista per le prossime elezioni politiche e regionali e i candidati locali.

I candidati

Terno d’Isola infatti è l’unico paese dell’Isola Bergamasca che presenta due candidati, entrambi della stessa lista, alle elezioni del 4 marzo:. Si tratta di Angelo Degli Antoni,44 anni, amministratore della locale cooperativa di consumo e consigliere comunale, in corsa per il consiglio regionale a sostegno di Giorgio Gori e Livio Donadoni, 69 anni, pensionato e segretario del PSI locale, candidato alla Camera nel collegio di Merate.

A sostenere i due candidati nella mattinata di domenica oltre a numerosi Cittadini ed attivisti il Presidente Provinciale del PSI Santo Consonni e l’Onorevole Pia Locatelli, Vicepresidente dell’Internazionale Socialista.