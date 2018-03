Elezioni Regionale ore 17.15: continua lo spoglio. Siamo a 427 sezioni presidente (366 sezioni liste circoscrizionali) su 9.227: Fontana 53,33%, Gori 26,70%, Violi 16,21%. Nella provincia di Lecco siamo 14 sezioni su 318: Fontana 70,41%, Giorgio Gori 17,73%, Violi 9,91%. La Lega è al 37,96%, Forza Italia al 27,96% Fratelli d’Italia al 9,34. Il Pd al 9,46%. Ecco alcune dichiarazione a caldo da noi raccolte a Palazzo Lombardia:

Luca Del Gobbo (NcL) “Certamente per Noi con l’Italia un risultato molto al di sotto delle aspettative, ma dobbiamo anche dire che non abbiamo avuto il tempo di spiegare la nostra proposta agli italiani. Il risultato dei 5Stelle lo ritengo preoccupante per il Paese. Per fortuna in Regione Lombardia Attilio Fontana sembra stia tenendo molto bene”.

Riccardo De Corato (FDI): “Fino a questo momento, con FdI attorno al 4 per cento (dopo circa 160 sezioni scrutinate) mi ritengo soddisfatto. Ovviamente mi auguro che questo dato tenga sino alla fine”.

Stefano Buffagni (M5S): “La gente chiede e vuole un cambio di rotta e noi abbiamo offerto ciò che la gente onesta ha chiesto. È per questo che siamo stati premiati con un risultato che neanche noi potevamo immaginare. Adesso l’Italia tornerà ad essere l’Italia degli onesti”.

Elezioni Regionali ore 16.50: un dipendente di Radio Padania è stato avvicinato per strada da un 55enne che lo ha apostrofato “Leghista di m…”: l’aggressore ha poi tirato fuori un’ascia, ma è stato fermato dalle Forze dell’ordine. E’ successo poco fa in via Bellerio, nei pressi del quartier generale della Lega a Milano. Fra pochi minuto nella stessa sede milanese del carroccio è atteso Attilio Fontana per una prima dichiarazione sul voto.

Elezioni Regionali 2018 aggiornamento delle 16.30: il risultato parziale dello spoglio delle schede prefigura una vittoria stratosferica per Attilio Fontana nel Lecchese. Una partenza bruciante (al momento sono pervenuti i risultati di 8 sezioni su 318) con il 75% delle preferenze contro le 15,05% di Giorgio Gori e l’8,06 di Dario Violi.

Elezioni Regionali 2018 aggiornamento delle 16.00: ecco le prime proiezioni calcolate al 50% dei seggi campionati: 45,2% Fontana – 31,0% Gori – 19.6% Violi e 2.3 Rosati.

Elezioni regionali 2018: Fontana verso la vittoria

Questi gli exit poll di ieri sera: Attilio Fontana 38/42%, Giorgio Gori 31/35%, Dario Violi 17/21% e Onorio Rosati 2/4%. Quindi centrodestra prioiettato verso la vittoria anche in Lombardia, considerando che, nonostante gli exit poll siano sempre un rischio, difficile che, vista la concomitanza fra Politiche e Regionali, Gori riesca a sovvertire la tendenza nazionale.

