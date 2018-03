Elezioni politiche 2018, Maurizio Lupi esulta per la vittoria. Il candidato del centrodestra si è infatti imposto nel collegio uninominale di Merate con il 50,95 per cento dei voti.

“Aver vinto con un margine così ampio dà grande soddisfazione. Ma è anche una grande responsabilità nei confronti del territorio. Un territorio per cui mi sono sempre speso con impegno. Dopo questa vittoria a maggior ragione sarò quindi chiamato a darmi da fare” ha commentato Lupi. “Ringrazio la nostra coalizione di centrodestra che mi ha permesso di raggiungere questi risultati. In particolare ringrazio la Lega”, ha proseguito Lupi. “A livello personale sono anche contento di aver ricevuto qualche preferenza sul mio nome. Ho anche ricevuto più voti rispetto al 2001 – anno in cui Lupi si presentò per la prima volta come candidato al collegio meratese – ciò a dimostrazione del buon lavoro fatto. La campagna elettorale è finita, il vero lavoro inizia ora”.

Il risultato di Noi con l’Italia

“Un pizzico di delusione è il risultato della lista Noi con l’Italia. Questo nonostante il grande successo ottenuto complessivamente dalla coalizione. Questo probabilmente è dovuto alla nostra proposta più moderata. Questa cosa non ci ha premiati. Detto ciò è stata una competizione in cui hanno vinto i simboli di partito”, ha concluso Lupi.