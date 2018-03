Elezioni: Lega meratese entusiasta del risultato ottenuto

Lega meratese ringrazia gli elettori

“Lega sugli scudi anche a Merate: Il nostro è quello dell’Alberto da Giussano, simbolo del nostro Movimento” scrive Franco Lana, segretario della sezione di Merate del Carroccio. “Un ringraziamento va a tutti i cittadini meratesi che ci hanno votato in tantissimi: mai prima d’ora la Lega a Merate aveva raccolto il 26 percento di preferenze. E senza l’eccesso di zelo di alcuni presidenti di seggio, che hanno annullato numerose schede per vizi marginali, sarebbero stati ancora di piùGrande merito va riconosciuto a Matteo Salvini e alla sua grande capacità di coinvolgimento che ha fatto breccia ben oltre all’elettorato di fede leghista”.

Lega a contatto con la gente

“Successo che ha anche profonde radici locali per l’intenso lavoro svolto dai consiglieri comunali dentro e fuori l’aula consigliare e dai semplici militanti in mezzo alla gente a contatto con i loro problemi quotidiani” aggiunge lena riferendosi alle tante tematiche affrontate dal partito sul territorio. “Il grande lavoro svolto dal comitato Aria Pulita Centro Adda per la sua battaglia contro le emissioni nocive del cementificio di Calusco a difesa della salute dei meratesi e non solo. La battaglia contro le irregolarità dentro al consiglio del Parco Adda Nord ha permesso di fare emergere le irregolarità grazie all’intervento di Regione Lombardia. L’attività a favore dell’ospedale Mandic per il quale sono state reperite risorse economiche anche per il pronto soccorso.Le battaglie per la legalità e la pacifica convivenza a favore dei cittadini meratesi abbandonati e vessati dalle istituzioni sullo spinoso tema dell’accoglienza diffusa. La promozione di iniziative per tutelare la sicurezza dei cittadini prigionieri in casa propria alla mercé di ladri e scassinatori. Oggi, grazie ai moltissimi voti e alla fiducia espressa dai cittadini meratesi alla Lega, siamo ancora più motivati e pronti per fare ancora di più e meglio per la nostra comunità”.