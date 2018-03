Un Consiglio comunale in crisi d’identità. Politica, s’intende. Avviene a Merate, dove la lunga e accesa seduta di ieri sera si è aperta con un botta e risposta tra Massimo Panzeri e Andrea Robbiani, esponenti di Prospettiva Comune e il sindaco Andrea Massironi. Oggetto del contendere il ruolo di Forza Italia, partito che alle ultime elezioni comunali ha appoggiato insieme alla Lega proprio il gruppo che oggi siede in minoranza, ma che oggi, alla luce della recente campagna elettorale, conta diversi esponenti anche tra i banchi di maggioranza. Su tutti l’assessore Giusi Spezzaferri, candidata alle regionali, ma anche l’assessore Massimiliano Vivenzio e il consigliere Alfredo Casaletto scesi apertamente in campo a sostegno di Forza Italia.

Consiglio comunale in crisi d’identità

“E’ necessario che la città capisca se siamo l’unica città al mondo che ha una forza politica che sta sia all’opposizione che in maggioranza” ha provocato Robbiani, che ha poi argomentato il proprio pensiero insieme al capogruppo Massimo Panzeri. “Sono problemi che esulano da quest’aula – ha replicato il sindaco Andrea Massironi – i consiglieri che siedono in maggioranza devono rendere conto ai cittadini che li hanno votati”. Un botta e risposta che ha subito infiammato una seduta, che ha vissuto momenti di grande nervosismo e diversi richiami all’ordine.