Si è tenuto questa sera il confronto tra i principali candidati al collegio Merate uninominale della Camera dei deputati. La serata, organizzata in auditorium in municipio dalla testata Merateonline, vede il faccia a faccia tra Angelo Baiguini (Movimento Cinque Stelle), Adele Gatti (Pd), Maurizio Lupi (coalizione centro-destra), Daniele Maggioni (Blocco nazionale per le libertà), Giancarlo Sala (Potere al Popolo) e Matteo Vismara (Liberi e Uguali).

Collegio Merate faccia a faccia: parla il sindaco

A esordire, nelle vesti di “padrone di casa”, è il sindaco Andrea Massironi. Che ha richiamato i candidati “Uno di questi signori rappresenterà il nostro territorio. In questi ultimi 7-8 anni i Comuni sono stati svuotati della loro autonomia, Merate si è visto ridotte le casse di più di tre milioni. Cerchiamo di dare dignità ai Comuni. C’è bisogno di tanto buon senso, qui la gente lavora, peccato che questo Comune con 10 milioni di disponibilità non possa muoversi”.