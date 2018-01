Casello Carugate Agrate: maxi stangata per i pendolari della Tangenziale Est milanese.

Casello Carugate Agrate a 4 euro al giorno…

Se ne sono resi conto ancora in pochi. Complici le vacanze natalizie sono ancora tantissimi gli automobilisti che mancano all’appello sulla Tangenziale Est di Milano, una delle strade più trafficate di tutta la Lombardia.

Ma attenzione: dal 1° gennaio il pedaggio della Tangenziale Est è passato da 1,70 euro a 2,00 tondi tondi.

Una bella stangata visto che i pendolari che affrontano il tratto in questione dovranno sborsare ogni giorno 4 euro, per andare e rientrare dal lavoro.

La scorciatoia da incubo

Oppure, come già oggi in tantissimi fanno, ovviare il casello uscendo ad Agrate e rientrando a Carugate e viceversa. Un escamotage che già in troppi utilizzano e che ha portato, nel corso degli anni, a intasare sempre più tutta la viabilità circostante.

Le motivazioni

Come mai un aumento così consistente?

Lo dice la stessa società Milano-Serravalle che, in un comunicato diffuso il 31 dicembre, informa i pendolari del rincaro. Certo una spiegazione che non aiuterà, il prossimo lunedì 8 gennaio, a placare gli animi dei viaggiatori brianzoli che ogni giorno percorrono la Tangenziale.

Il loro rientro al lavoro si preannuncia da bollino nero. Per il traffico e per il portafogli.